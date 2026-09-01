Beşiktaş'ın Çorum FK karşısında aldığı 6-2'lik galibiyette hat-trick yapan Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İki mağlubiyetin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Sırp golcü, Orkun Kökçü'nün penaltıyı kendisine bırakmasının hat-trick yolunda önemli olduğunu söyledi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Vlahovic, takım arkadaşına teşekkür ederek, "Orkun Kökçü'ye teşekkür ederim, penaltıda ilk golümü attım. Daha büyük şeyler yapacağız. Takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Orkun'un jestine bir kez daha değinen golcü futbolcu, "Orkun Kökçü olmasaydı belki de üç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık." dedi.

'ITALIANO'YU ÇOK SEVİYORUM'

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile arasındaki ilişkiye de değinen Vlahovic, "Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk. Bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

FENERBAHÇE MESAJı

Beşiktaş'ın önündeki Fenerbahçe derbisine de değinen 26 yaşındaki santrfor, Kadıköy'e galibiyet hedefiyle gideceklerini söyledi.

Vlahovic, "Pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.