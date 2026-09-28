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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübünün (KTÜDAKS) ev sahipliğinde düzenlenen “Rock Solid Society” (Kaya Gibi Sağlam) gençlik değişimi, 17–25 Eylül 2026 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirildi. Proje, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Çekya’dan gençleri kaya tırmanışı ve doğa etkinlikleri etrafında bir araya getirdi.

Projenin temel hedefi, farklı kültürlerden gençlerin birlikte yaşayarak ve çalışarak birbirlerini tanımalarına, önyargıları aşmalarına ve kalıcı bağlar kurmalarına katkı sağlamaktı. Kaya tırmanışı ve kamp faaliyetleri bu süreçte yalnızca sportif etkinlikler olarak değil; karşılıklı güven, dayanışma, iletişim ve ortak karar alma becerilerini geliştiren öğrenme ortamları olarak kullanıldı.

Katılımcılar, Yomra Jimnastik Salonu’ndaki spor tırmanışı alanında tanışma ve takım etkinliklerine katıldı. Düzköy Şahinkaya’da gerçekleştirilen kamp, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşlerinde ise farklı ülkelerden gençler birlikte hareket etme, sorumluluk paylaşma ve karşılaştıkları güçlükleri ekip olarak çözme fırsatı buldu. Faaliyetlerde doğada güvenli hareket etme ve çevreye duyarlı davranma konularına da yer verildi.

Program kapsamında Doğankaya İlkokulu ziyaret edildi; Çal Mağarası ve Sümela Manastırı gezileriyle katılımcılara Trabzon’un doğal ve kültürel mirasını tanıma imkânı sunuldu. Prof. Dr. Serdar Topaloğlu da spor kaya tırmanışında ilk yardım farkındalığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz, projenin odağında tırmanış performansından çok, gençlerin farklı geçmişlerden gelen akranlarıyla güven içinde iletişim kurmasının ve birlikte öğrenmesinin bulunduğunu belirtti. Hareketlilik sonrasında katılımcıların deneyimleri ve öğrenme çıktıları değerlendirilerek Youthpass sürecine yansıtılacak.