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Türkiye’de çocuk güvenliği gerekçesiyle 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılan popüler oyun platformu Roblox’un yasağı tam 680 günün ardından kaldırıldı. Şirketin çocukları korumak adına aldığı özel önlemler ve Türkiye'deki yasal mevzuata uyum adımları sonrası mahkeme erişim engelini sonlandırdı.

MAHKEME KARARI KALDIRILDI, ŞİRKET TÜRKİYE'DE OFİS AÇTI

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı erişim engeli kararı resmi olarak iptal edildi. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Site Sorgu" sayfasına yansıması beklenirken, internet servis sağlayıcıları engeli kaldırmak için çalışmalara başladı. Kullanıcıların VPN kullanmadan erişebildiği platformun yakın zamanda Play Store ve App Store uygulamalarında da aktif olması bekleniyor.

Roblox, yasal mevzuata uyum sağlamak amacıyla ülkemizde "Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" unvanıyla yeni bir şirket kurdu. Platformun açılması için Türkiye ve ABD'de görüşmeler yürüten CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gelişmeyi sosyal medya hesabından çocuklara dondurma sözü vererek duyurdu.

YAŞA GÖRE KATMANLI YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ BAŞLADI

Roblox, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla 16 Haziran’da dünya genelinde kimlik doğrulamasına dayalı katmanlı bir yaş sistemi devreye aldı:

Roblox Kids (5-8 Yaş): Sadece yaş grubuna uygun oyunlara erişim sağlanabiliyor. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen kapalı tutuluyor.

Roblox Select (9-15 Yaş): Kısmen kısıtlanmış içerik kütüphanesine erişim sunuluyor. İletişim özelliklerinin Türkiye'deki varsayılan durumu ise henüz netleşmedi.

Gelişmiş Ebeveyn Kontrolü: Güçlendirilen ebeveyn denetim araçlarıyla aileler, çocuklarının platformdaki hareketlerini kısıtlayıp daha kapsamlı takip edebiliyor.

İçerik ve İletişim Kısıtlamaları: Yazılı ve sesli sohbetlerde moderatör denetimleri artırılarak uygunsuz kullanıcılar platformdan uzaklaştırılıyor.

SIRADA DİSCORD MU VAR? BAKAN URALOĞLU TARİH VERMİŞTİ

Roblox’un ardından gözler erişim engeli bulunan bir diğer platform olan Discord'a çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Discord'un içerik çıkarma konusunda Türkiye’nin talep ettiği kriterleri kabul ettiğini belirtmişti. Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklarla yürütülen görüşmeler neticesinde platformun muhtemelen bir müddet sonra yeniden erişime açılacağını ifade etmişti.