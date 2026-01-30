Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi’nde Real Betis’e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda temsilcisinde karşılaşmaya, teknik direktör Robin van Persie’nin yaşadığı duygusal anlar damga vurdu.
Mücadele sırasında Robin van Persie’nin oğlu Shaqueel van Persie dizinden sakatlandı. Oğlunun yaşadığı sakatlığın ardından büyük üzüntü yaşayan van Persie’nin duygusal anları kameralara yansıdı ve gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.
Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sparta Rotterdam maçında oyuna sonradan girerek iki dakika içinde attığı iki golle dikkatleri çekmeyi başarmıştı.