Hollanda'da son haftalarda galibiyete hasret kalan Feyenoord sahasında Sparta Rotterdam'a 4-3 mağlup olarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

ROBIN VAN PERSIE OĞLUNUN SKOR KATKISIYLA TESELLİ BULDU

Ligde 4 maçtır kazanamayan Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie'nin üzerindeki baskı giderek büyürken Hollandalı teknik adam Sparta Rotterdam karşısında oğlunun skor katkısıyla teselli buldu.

Karşılaşmada Feyenoord'un 2-0 geride olduğu 63. dakikada Robin van Persie oyuna 19 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'yi aldı.

Ev sahibi ekip bu değişiklik sonrası Hwang ile farkı 1'e indirerek geri dönüş için umutlansa da Sparta Rotterdam 71'de Mito ile skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada son dakikalara girilirken futbol sahalarında uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir an yaşandı.

SAQUEEL VAN PERSIE 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie 87 ve 88. dakikalarda peş peşe attığı 2 golle skora dengeyi getirdi.

Shaqueel özellikle attığı ikinci goldeki rövaşata vuruşuyla babasının ikonik gollerine adeta nazire yaptı.

Oğlunun attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Robin van Persie buna rağmen son dakikada Kitolano'nın golüyle yıkıldı. Ancak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie sahadan gururlu bir babanın buruk sevinciyle ayrıldı.

İşte futbol bu, işte hikaye bu!



Feyenoord'da koltuğu sallanan Robin van Persie 3-1 geride olduğu Rotterdam Derbisi'nde oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna aldı.



Oğul Persie'nin kaydettiği iki muhteşem golle maça 3-3 eşitlik geldi!@ankerturkiye pic.twitter.com/8C4Dth52Jz — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 18, 2026

PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLLERİ

Babası gibi forvet pozisyonunda görev yapan 2006 doğumlu Shaqueel van Persie ise babasının kulübede olduğu bir maçta profesyonel kariyerinde ilk gollerini atarak kariyeri için unutulmaz bir başlangıç yaptı.

GENÇ VAN PERSIE BABASINI HAKLI ÇIKARTTI

Daha önce de oğluna şans veren Robin van Persie, kendisini torpil yapmakla suçlayan taraftarlara yanıt vererek Shaqueel'i kan bağından dolayı değil yeteneklerinden dolayı oynattığını ifade etmişti.

Bugün maçtaki performansıyla genç van Persie babasını haklı çıkartmış oldu.