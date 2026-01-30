Milyonlarca emeklinin maaş zamları belirlendi. Son yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye geldi. Ancak yapılan zam 30 bin TL’yi aşan açlık sınırına yaklaşamadı. Maaş zamlarından umudunu bulamayan emekliler bayram ikramiyelerine gözlerini çevirdi.
SGK uzmanı İsa Karakaş 'Net söyleyebilirim' diyerek açıkladı: Bayram ikramiyesinde 'iki kere zam' iddiası:
SGK uzmanı İsa Karakaş AKP’deki tepki seslerine dikkat çekerek, emekli bayram ikramiyesine dair “Ramazan’da kısmı iyileştirme yapalım. Kurban’da tekrar bir iyileştirme yapalım gibisinden bir senaryo var” dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ramazan ayına az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını da merak edilen konu başlıkları arasında oldu. İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı ise takip ediliyor.
2025’te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 2026 için 5 bin TL olacağı kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı. İkramiyelere dair bir diğer kulis ise ekonomist Muhammet Bayram’dan gelmişti. Bayram, en düşük maaşı alan emeklilere bir maaş ikramiye çalışmalarının olduğunu söylemişti.
TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, bir maaş formülüne dair, “Bir maaş olayını öngörmüyorum. En düşük alanlar bu durumda ödemiş oldukları primlere göre yüzdelik olarak yine çok daha avantajlı olacak” ifadelerini kullandı.
Karakaş, “Şu anda böyle bir çalışma yok” diyerek, AK Parti vekillerinin emekli karşısında rahat edemediğini söyledi.
AKP’deki tepki seslerine dikkat çeken Karakaş, Milletvekillerinin bayram ikramiyesini en azından bir maaş olması gerektiğini söylediklerini aktardı. Karakaş, “Ramazan’da kısmı iyileştirme yapalım. Kurban’da tekrar bir iyileştirme yapalım gibisinden bir senaryo var. Somutlaşan bir rakam yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.