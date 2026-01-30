Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 20. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray’ın son 16 play-off turundaki rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Temsilcimiz Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Kim Oldu?

Sarı-kırmızlı ekip, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı. Temsilcimizin rakibi Juventus oldu.

Galatasaray'ın Rakibi Juventus

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki rakibimiz milli gurur Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus...

Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak

Son 16 Turuna Kalırsak...

Play-off turunu geçmemiz durumunda, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde son 16 turunda mücadele edeceğiz.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Geliri Ne Kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon euro koydu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında çıktığı 8 maçta 9 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

İlk Maç Evimizde

Galatasaray, ilk maçı İstanbul'da, rövanş maçını deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Spor Servisi
