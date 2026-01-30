Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri

Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekim sonuçları belli oldu. Nyon şehrinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu. Peki Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim oldu? İşte tüm detaylar haberimizde…

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 1

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonlandırıldı. Yapılan kura seçimleri sonrası temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki play-off turundaki rakibi Juventus oldu.

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 2

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde saat 14.00’te başladı.

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 3

Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off kapsamında rakibi Juventus oldu.

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 4

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 5

Borussia Dortmund-Atalanta

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 6

Benfica-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 7

Monaco-Paris St-Germain

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 8

Karabag-Newcastle

Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri - Resim: 9

Inter-Bodo/Glimt

Kaynak: Spor Servisi
