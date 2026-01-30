İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonlandırıldı. Yapılan kura seçimleri sonrası temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki play-off turundaki rakibi Juventus oldu.
Şampiyonlar Ligi asıl şimdi başlıyor: İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri
Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekim sonuçları belli oldu. Nyon şehrinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu. Peki Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim oldu? İşte tüm detaylar haberimizde…Derleyen: Furkan Çelik
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde saat 14.00’te başladı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off kapsamında rakibi Juventus oldu.
Olympiakos-Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund-Atalanta
Benfica-Real Madrid
Monaco-Paris St-Germain
Karabag-Newcastle
Inter-Bodo/Glimt
