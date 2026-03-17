Liverpool forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Andrew Robertson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı öncesi konuştu.

VAZGEÇMEK YOK

Robertson, "Hayal kırıklığı oldu. Biz de istikrarlı olamamaktan dolayı hayal kırıklığı içindeyiz. Nedenini söylemek zor. Hepimiz bu konuda çaba göstermeye çalışıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bir şekilde başaramadık. Denemeye devam etmek zorundayız. O istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam en azından çeyrek final için bir şansımız var. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz. İstikrarı yakalamanın cevabını da kısa süre içinde bulacağız." dedi.

Sözlerine devam eden 32 yaşındaki futbolcu, "En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanları evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız." diye konuştu.



HEDEF ÇEYREK FİNAL

Robertson, "Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Bu maça odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp." açıklamasında bulundu.



ÇEYREK FİNALE KALMALIYIZ

Andrew Robertson, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu bizim için. Geçen sezon da bunu ortaya koyduk. Premier Lig'de öndeydik, şampiyon konumundaydık. Bu sezon elimizde bu yok. Çeyrek finale kalmalıyız. Geçen haftaki maçta bunu gösteremedik, sahada ortaya koyamadık, bunu biliyoruz. Büyük bir maç olacak. Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize kalmış çok iyi performans ortaya koymak. Umarım taraftarlarımızı eve mutlu göndereceğiz." diye konuştu.



DAHA SAKİN KALMALIYIZ

Andrew Robertson, "Geçen sezon evet zorluklarla karşılaşmadık. Daha düz bir yol yürüdük. Bu sezon inişler çıkışlar yaşıyoruz, bu gerçek. Daha sakin kalmalıyız. Arne Slot ve ekibi istikrarın neden olmadığını bulmaya çalıştı. Kendisi teknik direktörümüz ve sakin kalıyor. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzerinde çok fazla baskı var, çünkü sonuç ortaya koyamıyoruz. Sonuç ortaya çıkmayınca da işler daha zor oluyor. Hepimizin ayağa kalkıp Liverpool'un çok daha iyi olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu başarabiliriz." dedi.



İSTİKRAR ARAYIŞI

İskoç sol bek, "Oyuncuların bazı durumlarına bakarsak, çok fazla hata yaptık. Tottenham kontrolü daha fazla aldı oyunda. Anfield'da herkesi tedirgin eden, üzen şey buydu. Anlayabiliyorum bunu. Bazı maçlarda ilk dakikadan itibaren oyunun üzerinde durmadık. Bu maçta ilk andan itibaren kontrolü almalıyız. İlk maçta da geride kaldık bu konuda. Bir 90 dakika daha var. Oyuna odaklanacağız. Belki penaltılara kadar gideceğiz ve her an motive olmalıyız." dedi.



SOSYAL MEDYA VURGUSU

Andrew Robertson, "Sosyal medyada kulübe karşı bazı saldırılar oldu. Gittikçe arttı bu durum. Deneyimli kişiler olarak bunu gördük yıllarca. Genç oyuncular böyle şeylere alışık değil. Maçların sonunda ne çok iyi ne çok kötü hissetmemelisiniz, genç oyuncular bunu öğrenmeli. Gençler dış sesleri dikkate almamayı öğrenmeli. Liverpool'da hepimiz iyi oyuncularız ama bazen sahada iyi olmayabiliyoruz. Hakkınızda 99 iyi şey söylenir ama 1 kötü şey aklınızda kalır. Gençler bunu dikkate almamalı. Yaş aldıkça daha iyi olacaklar." diye konuştu.



GÜVEN MESAJI

32 yaşındaki futbolcu, "Deneyiminize dayanmanız gerekiyor. Bu tür bir durumda bulunmuş oyunculara güvenmek gerekiyor. Genç oyuncular için bu enerjiyi hissetmek kolay değil. Yarın akşam en iyi halimizle sahaya çıkmalıyız. Yeterince kalitemiz var tur atlamak için. Yarın maçı kazanmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Bu sezon rakiplerle baş etmekte iyi değildik." dedi.



GALATASARAY YORUMU

Andrew Robertson, "Galatasaray'a bu sezon iki defa yenildik ama ilk defa Anfield'dalar. Bizim için iki maçta da zor bir atmosfer yaşadık. Ev sahibi olduğunuz maçlar farklıdır. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım, hücumda ve savunmada güçlüler, orta sahada da çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedef. Biz de kaliteli oyuncularımızla bunu yapabiliriz. Goller bulabileceğimize ve kazanabileceğimize inanıyorum." dedi.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Galatasaray'ın avantajı ev sahibi olmalarıydı. Zor bir atmosfer yarattılar. Biz iki maçta da bunu yaşadık. Yarın son iki maçtan çok daha iyi olmalıyız. Onlara Liverpool'un ne olduğunu gösterebiliriz. Galatasaray'a karşı oynamak zor ama bu kez çevirebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.