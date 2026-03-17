17 Mart 2026 Salı
35 yıllık Türk devi iflas eşiğinde: Kader günü için tarih verildi

1991 yılından bu yana faaliyet gösteren Yıldırım Demir Çelik, firmanın konkordato sürecinde kader anı geldi. Alacaklılar, şirketin sunduğu borç yapılandırma projesini oylamak için 6 Nisan’da Tuzla’da masaya oturacak.

Süleyman Çay
İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı köklü kuruluşlardan biri olan Yıldırım Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, devam eden konkordato sürecinde alacaklılarla el sıkışmaya hazırlanıyor.

1991 yılından bu yana inşaat malzemeleri ve metal konstrüksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın geleceğini belirleyecek olan alacaklılar toplantısının detayları netleşti.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/23 E. sayılı dosyası kapsamında, 30 Mayıs 2025'ten itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen şirket için borç yapılandırma projesi (konkordato projesi) nihai halini aldı. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak olan müzakereler için iki ayrı oturum düzenlenecek.

Toplantıya katılacak alacaklıların dikkat etmesi gereken önemli hukuki şartlar bulunuyor. Alacağı çeke dayalı olanların kabul oyu verebilmesi için çek asıllarını yanlarında getirmesi şart koşulurken, vekil aracılığıyla katılacakların ise Avukatlık Kanunu uyarınca özel yetkilendirilmiş avukatlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor.

Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük bir "iltihak" (katılım) süresi tanınacak. Bu süre zarfında Maltepe’deki komiserlik adresine giderek oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacak.

Alacaklıların, toplantı tarihinden önceki 7 gün boyunca komiserlik bünyesindeki belgeleri inceleme hakkı da bulunuyor.

