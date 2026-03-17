35 yıllık Türk devi iflas eşiğinde: Kader günü için tarih verildi

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/23 E. sayılı dosyası kapsamında, 30 Mayıs 2025'ten itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen şirket için borç yapılandırma projesi (konkordato projesi) nihai halini aldı. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak olan müzakereler için iki ayrı oturum düzenlenecek.