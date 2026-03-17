Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yapay zeka Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının skorunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk, işte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

1 15
Saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlardan naklen yayınlanacak.

2 15
Yapay zekaya maçın skorunu sorduk...

3 15
GENEL DURUM
Tedesco'nun öğrencileri, şampiyonluk yarışında hata yapma lüksü olmayan bir dönemde. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrası bu maç, takım adına ciddi bir reaksiyon fırsatı.

4 15
İç sahada oynanacak olması ve Kadıköy atmosferi, sarı-lacivertliler için önemli bir avantaj. Kadro kalitesi açısından da rakibine göre belirgin bir üstünlük söz konusu.

5 15
Burak Yılmaz'ın komutasındaki Gaziantep FK ise deplasman performansı zayıf bir ekip görüntüsü veriyor. Savunma disiplini zaman zaman ayakta tutsa da hücum üretkenliği sezon genelinde sınırlı kalmış durumda.

6 15
OYUN BEKLENTİSİ

Maçın genel senaryosunda Fenerbahçe’nin topa sahip olan ve oyunu yönlendiren taraf olması bekleniyor. Özellikle ilk dakikalarda kurulacak baskı ve bulunacak erken gol, karşılaşmanın gidişatını belirleyebilir.

7 15
Gaziantep FK’nın daha çok savunmada kalıp hızlı hücumlarla fırsat araması muhtemel. Ancak Kadıköy’de bu planı uygulamak oldukça zor.

8 15
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
İki takım arasındaki son maçlara bakıldığında Fenerbahçe’nin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Özellikle iç sahada oynanan karşılaşmalarda skorlar genellikle net galibiyetler şeklinde sonuçlanmış durumda.

9 15
SKOR TAHMİNİ
Fenerbahçe’nin maça hızlı başlayıp kontrolü ele alması bekleniyor.

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

10 15
SONUÇ
Maçın favorisi açık şekilde Fenerbahçe. İç saha avantajı, kadro kalitesi ve reaksiyon ihtiyacı bu karşılaşmada belirleyici faktörler olacak. Gaziantep’in sürpriz yapabilmesi için savunmada kusursuz bir performans ve yüksek verimli kontra ataklar gerekiyor.

11 15
12 15
13 15
14 15
15 15
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro