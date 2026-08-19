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Real Madrid'in efsane isimlerinden dünya futbolunun en iyi sol beki olarak gösterilen eski Fenerbahçeli Roberto Carlos Müslüman olduğuna dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

ROBERTO CARLOS SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Roberto Carlos ile ilgili Faslı Souhaila Al-Tahiri ile evliliğinin ardından İslamiyet'e geçtiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Sessizliğini bozan eski Brezilyalı yıldız,İslamiyet'e geçtiği yönündeki söylentilerin "yanlış" olduğunu vurguladı.

'İSLAM'A SAYGI DUYUYORUM AMA SÖYLENTİLER YANLIŞ'

Suudi gazetesi "Okaz" konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, "İslam'a son derece saygı duyuyorum ve eşimin namaz kıldığını görmek harika ancak İslam'a geçtiğime dair dolaşan söylentiler yanlıştır." ifadelerini kullandı.