Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi

VALİ ŞİMŞEK BİÇERDÖVERİN BAŞINA GEÇTİ

Program kapsamında tarlaya geçen Vali Yılmaz Şimşek, biçerdöverin başına geçerek ekinleri biçti. Çiftçilerle bir araya gelen Şimşek, bu yıl yağışların da etkisiyle hububat üretiminde verimli bir sezon geçirildiğini söyledi.