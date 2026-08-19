Sivas’ta tarım sezonunun önemli dönemlerinden biri başladı. Türkiye’nin önde gelen hububat üretim merkezleri arasında yer alan kentte arpa ve buğday hasadı devam ederken, yulaf üretimindeki liderlik de dikkat çekti.
Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi
Sivas’ta arpa ve buğday hasadı sürerken, kentin tarımdaki gücü bir kez daha ortaya çıktı. Yaklaşık 42 bin ton yulaf üretimiyle Türkiye birincisi olan Sivas’ta biçerdöverler tarlalara indi. Vali Yılmaz Şimşek de hasat programında biçerdöverin başına geçerek çiftçilere eşlik etti.Kaynak: İHA
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı İnceyol köyünde hasat programı düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.
VALİ ŞİMŞEK BİÇERDÖVERİN BAŞINA GEÇTİ
Program kapsamında tarlaya geçen Vali Yılmaz Şimşek, biçerdöverin başına geçerek ekinleri biçti. Çiftçilerle bir araya gelen Şimşek, bu yıl yağışların da etkisiyle hububat üretiminde verimli bir sezon geçirildiğini söyledi.
Sivas’ın geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla Türkiye’nin önemli hububat merkezlerinden biri olduğunu belirten Şimşek, kentteki üretim rakamlarına dikkat çekti.
YULAF ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Sivas’ın yaklaşık 500 bin ton buğday üretimiyle Türkiye beşincisi, yaklaşık 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye dördüncüsü olduğu belirtildi.
Kent, yaklaşık 32 bin ton tritikale üretimiyle Türkiye ikincisi olurken, yaklaşık 42 bin ton yulaf üretimiyle Türkiye birincisi konumunda bulunuyor.
Vali Şimşek, Sivas’ın sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
ÇİFTÇİLERE MİLYARLARCA LİRALIK DESTEK
Devletin çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Şimşek, geçtiğimiz yıl Sivas’ta çiftçilere yaklaşık 3,5 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.
“KARA TOPRAĞIMIZ GERÇEKTEN ÇOK BEREKETLİ”
Sivas Milletvekili Rukiye Toy da kentteki tarımsal üretime dikkat çekti. Aşık Veysel’in “Benim sadık yarim kara topraktır” sözünü hatırlatan Toy, Sivas’ın kış döneminde aldığı yağışların bu yılki hasada olumlu yansıdığını söyledi.
Toy, hasat sezonunun Sivas ve çiftçiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.