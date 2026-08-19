Yeniçağ Gazetesi
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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi

Sivas’ta arpa ve buğday hasadı sürerken, kentin tarımdaki gücü bir kez daha ortaya çıktı. Yaklaşık 42 bin ton yulaf üretimiyle Türkiye birincisi olan Sivas’ta biçerdöverler tarlalara indi. Vali Yılmaz Şimşek de hasat programında biçerdöverin başına geçerek çiftçilere eşlik etti.

Kaynak: İHA
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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 1

Sivas’ta tarım sezonunun önemli dönemlerinden biri başladı. Türkiye’nin önde gelen hububat üretim merkezleri arasında yer alan kentte arpa ve buğday hasadı devam ederken, yulaf üretimindeki liderlik de dikkat çekti.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 2

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı İnceyol köyünde hasat programı düzenlendi.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 3

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 4

VALİ ŞİMŞEK BİÇERDÖVERİN BAŞINA GEÇTİ

Program kapsamında tarlaya geçen Vali Yılmaz Şimşek, biçerdöverin başına geçerek ekinleri biçti. Çiftçilerle bir araya gelen Şimşek, bu yıl yağışların da etkisiyle hububat üretiminde verimli bir sezon geçirildiğini söyledi.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 5

Sivas’ın geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla Türkiye’nin önemli hububat merkezlerinden biri olduğunu belirten Şimşek, kentteki üretim rakamlarına dikkat çekti.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 6

YULAF ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Sivas’ın yaklaşık 500 bin ton buğday üretimiyle Türkiye beşincisi, yaklaşık 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye dördüncüsü olduğu belirtildi.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 7

Kent, yaklaşık 32 bin ton tritikale üretimiyle Türkiye ikincisi olurken, yaklaşık 42 bin ton yulaf üretimiyle Türkiye birincisi konumunda bulunuyor.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 8

Vali Şimşek, Sivas’ın sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 9

ÇİFTÇİLERE MİLYARLARCA LİRALIK DESTEK

Devletin çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Şimşek, geçtiğimiz yıl Sivas’ta çiftçilere yaklaşık 3,5 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 10

“KARA TOPRAĞIMIZ GERÇEKTEN ÇOK BEREKETLİ”

Sivas Milletvekili Rukiye Toy da kentteki tarımsal üretime dikkat çekti. Aşık Veysel’in “Benim sadık yarim kara topraktır” sözünü hatırlatan Toy, Sivas’ın kış döneminde aldığı yağışların bu yılki hasada olumlu yansıdığını söyledi.

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Dev hasat başladı: Sivas bu üründe Türkiye birincisi - Resim: 11

Toy, hasat sezonunun Sivas ve çiftçiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

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