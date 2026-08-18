Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı

Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, dünyaca ünlü futbolcu Roberto Carlos'un Müslüman olduğunu iddia etti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 1

Sosyal Medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ali Şahin, "Efsane futbolcu Roberto Carlos Müslüman oldu" diyerek şu paylaşımı yaptı:

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 2

"Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri İle Bir Araya Geldik"

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 3

"Efsane Futbolcu Roberto CARLOS Müslüman Oldu…"
"

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 4

"Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik."

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 5

"Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk."

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 6

"Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi."

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 7

"Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum."

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 8

"São Paulo’da gerçekleştirdiğimiz toplantıya Brezilya İslam toplumunun şu önemli isimleri iştirak etti:"

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 9

Katılımcılar:

Sheikh Jihad Hammadeh – Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve Dini Danışmanı

Charif Neto – Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği (Liga) Başkanı
Omar Aref – Pari Cami Vakfı Başkanı
Aref Abdul Latif – Liga Yöneticisi
Mostafa Adham – Liga Yöneticisi
Aref Tarek – Liga Yöneticisi
Meher Hamad – Liga Danışmanı ve Hayırsever İş İnsanı
Mohamad Mouallem
Imad El Hassan – Liga Yöneticisi
Mohamad Osman – Liga Yöneticisi ve Hayırsever İş İnsanı
Youssef Abbas – Brezilya İslam Okulu Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya İslami Hayırseverler Vakfı (SBM) Başkan Yardımcısı
Dra. Hamdi Abu Arabi – ANAJI Başkan Yardımcısı
Nadia Hussein – Beş Şart İnsani Yardım Vakfı Yöneticisi

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 10

Roberto Carlos’tan ya da ailesinden ise bu konuda bir açıklama gelmedi.

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Roberto Carlos müslüman oldu: AK Partili vekil açıkladı - Resim: 11

Dış basında da bu konuda herhangi bir haber yer almadı.

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