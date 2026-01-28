Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Emir Ortakaya ile anlaşmaya vardı. Transferdeki son pürüzlerin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Rizespor Emir Ortakaya’yı transfer etmek üzere!

EMİR ORTAKAYA'NIN KARİYERİ

Genç stoper, Eyüpspor formasıyla bu sezon 10 maça çıkıp toplam 818 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki Emir, Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Ortakaya, Fenerbahçe’de bulunduğu süre boyunca Göztepe, Kocaelispor, Westerlo, Beerschot ve Eyüpspor takımlarına kiralık gönderildi.