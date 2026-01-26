Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında üst sıraları zorlayan Beşiktaş küme hattından kurtulmak isteyen Eyüpspor’a konuk oldu.

Beşiktaş maçın henüz maçın 5. dakikasında Eyüpspor kalecisi Jankat’ın hatasından yararlanan Orkun Kökçü’nün attığı golle öne geçti.

Eyüpspor bu gole 23’te benzer bir senaryoyla bu kez Ersin Destanoğlu’nun hatası sonucu Umut Bozok ile cevap verse de VAR incelemesiyle pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve devreye Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle girildi.

Kasımpaşa’da oynanan mücadelenin ikinci yarısında tempo yükseldi. İki takımın da ikinci yarının başında birer topu direkten döndü ve ilk golünde ofsayta takılan Umut Bozok 57’inci dakikada skora eşitliği getiren golü kaydetti.

Maça dengenin gelmesinin ardından kısa bir süre sonra Eyüpspor Taylan’ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyle penaltı kazandı ve beyaz noktnın başına geçen Emre Akbaba takımını öne geçirdi.

Son dakikalar nefes keserken deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarları bir kez daha yönetimi istifaya davet etti.

Beşiktaş Eyüpspor kalesinde baskısını artırmasının sonucunda oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder 76’da skoru 2-2’ye getirdi. Cengiz Ünder’in son dakikalarda bir şutu da direkten döndü. Maçta toplamda üç kez top direkten dönerken Beşiktaş bu sezon 10’uncu kez direğe takıldı.

Karşılaşmaya 6 dakika uzatma verildi. 90+3’te Umut Bozok bir kez daha topu ağlara gönderse de ofsayt bayrağı havaya kalktı. Üç kez ağları havalandıran Umut Bozok iki golü ofsayta takılmış oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e, Eyüpspor ise 15'e yükseltti.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure.

EYÜPSPOR 2-2 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Eyüpspor-Beşiktaş maçı başladı.

BEŞİKTAŞ ORKUN İLE ÖNE GEÇTİ

5' Kaleci Jankat'ın kısa düşen pasında Orkun Kökçü uzaklardan harika bir şutla ağları havalandırarak Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

21' Ersin Destanoğlu'nun hava topunda boşa çıkmasının ardından seken top Umut Bozok'un önüne düştü. Umut Bozok da bu hatayı affetmeyerek boş kaleye topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon için ofsayt kararı çıktı ve gol iptal edildi.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

30' Beşiktaş'ın hızlı atağında Jota Silva arka direkte El Bilal Toure'yi gördü. El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top Jankat'ta kaldı.

İLK YARI SONUCU: EYÜPSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

CERNY'NİN ŞUTUNDA JANKAT GOLE İZİN VERMEDİ

47' Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. Vaclav Cerny ceza sahası içerisinde çektiği şutta kaleci Jankat gole izin vermedi.

EYÜPSPOR DİREĞE TAKILDI

51' Eyüpspor'un tehlikeli atağında Metehan'ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

BU KEZ RIDVAN YILMAZ DİREĞE NİŞANLADI

52' Rıdvan Yılmaz'ın uzaklardan sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

EYÜPSPOR UMUT BOZOK İLE SKORU EŞİTLEDİ

58' Umut Bozok ceza sahası dışından çektiği sert şutla Ersin'i çaresiz bırakarak topu köşeden ağlara gönderdi. Eyüpspor beraberliği yakaladı.

EYÜPSPOR PENALTI GOLÜYLE ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

65' Taylan'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde Pintor'un yerde kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba hata yapmadı ve Eyüpspor'u öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ CENGİZ ÜNDER İLE GOLE YAKLAŞTI

69' Beşiktaş'ın geliştirdiği hızlı atakta Orkun'un pasıyla sağ çarprazda topla buluşan Cengiz Ünder uzak köşeyi düşündü ancak Jankat topu kornere çeldi.

CENGİZ ÜNDER BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

76' Beşiktaş Cengiz Ünder'in golüyle skora yeniden eşitliği getirdi. Beşiktaşlı taraftarlar golden sonra yönetime yönelik tepkisini devam ettirmesi dikkat çekti.

CENGİZ'İN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

88' Cengiz Ünder'in sert şutunda top bir kez daha direkten döndü. Maçta üçüncü direk gole izin vermedi.