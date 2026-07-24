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Kaynak: Haber Merkezi



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Rize’nin Pazar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar yerinden oynadı. CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, partide yaşanan hukuki süreçler ve atama kararlarını gerekçe göstererek görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İlçe teşkilatı adına kamuoyuyla paylaşılan açıklamanın tam metni şu şekildedir:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan butlan olayları ve yargı kollarının hukuksuz kararları ile; atanan genel merkez ile değil, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ile yola devam etmek ve Yeni Partimizi iktidar yapmak için CHP Pazar İlçe Yönetiminden istifa edip, Özgür bir Türkiye için yeni partimizde devam etme kararı aldık.

Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ederiz."