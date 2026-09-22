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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize merkezde bulunan bir uluslararası fast food zincirinin şubesi önünde İsrail’i boykot etmek ve Filistin’e destek vermek amacıyla sürdürülen nöbet esnasında gergin anlar yaşandı. Eylem alanında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

​Edinilen bilgilere göre; nöbet esnasında taraflar arasında başlayan tartışma üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahalede bulunarak şube önündeki gerginliği yatıştırdı.

​SÖZLÜ TARTIŞMA SONRASI İDDİALAR

​Olayın boykot alanındaki tartışmayla sınırlı kalmadığı belirtildi. İddiaya göre, nöbetin organizasyonunda yer alan Sumud Filosu aktivisti Abdüssamet Turan ile öğretmen Adem Pınar, alandan ayrıldıktan bir süre sonra bir grubun takibine uğradı.

​Evlerine gitmek üzere hareket eden Turan ve Pınar’ın önünün kesildiği, fiziki arbede yaşandığı ve iki aktivistin bir minibüse bindirilmek istendiği ileri sürüldü.

​ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ VE ADLİ SÜREÇ

​Olayı fark eden çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yaşanan gerginlik sona erdirildi. Olayın ardından sağlık kontrolünden geçen Turan ve Pınar, polis merkezine başvurarak olaya karışan şahıslar hakkında şikâyetçi oldu.

​Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, olaya ilişkin tahkikat başlattı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.