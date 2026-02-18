Kaza, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Mahallesi mevkisinde yaşandı. Adnan Aydın’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyere ardından üst geçidin ayağına çarptı. Kaza yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ziver Aydın'ı yaralı kurtarıldı, oğlu Adnan Aydın'ın hayatını kaybetti.
Yaralı Aydın, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.