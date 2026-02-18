Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de oldu. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı bilgisi edinildi.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolda ilerlerken önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği anlar yer aldı.