Fragman da kırmızı takımda bir yarışmacının yemeğinin gizlice alınması üzerine büyük bir gerginlik yaşanıyor.
Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum"
Survivor 17 Şubat 2026 bölümünde ödül-ceza parkurunda nefesler tutuldu. Yarışmacılar, ödül-ceza parkurunda nefes kesen bir çekişmeyle karşı karşıya geldi. Fragmanda gösterilen yemek krizi sosyal medya da gündem oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bayhan, bu tarz bir davranışta bulunan birini takımda istemediğini sert bir dille ifade ediyor.
Acun Ilıcalı olayı "faili meçhul bir saldırı" olarak nitelendiriliyor.
Büşra ve Nobre'nin isimleri adı geçerken, bir yarışmacı sahile gittiğinde bir "silüet" gördüğünü belirterek gizemi artırıyor.
Survivor, 17 Şubat 2026 yayınında izleyicilerin yoğun ilgisini çekerek yine gündemi domine etti.
Ada dengelerini kökten değiştirecek bu önemli müsabakanın galibi büyük merak uyandırdı.
Rekabet dozunu her bölümde artıran Survivor’da ödül-ceza karşılaşması haftanın kaderini tayin etti.
Bedensel ve zihinsel dayanıklılığın sınandığı mücadelede üstün gelen taraf önemli bir üstünlük sağlarken, yenilen ekip konseyde isim belirleme yükümlülüğü aldı.
SURVİVOR 17 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
2026 sezonunun salı günkü bölümünde ödül parkurunda tansiyon yüksekti. Mücadelenin sonunda 12-10’luk skorla mavi takım galip geldi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler ve Gönüllüler kategorisinde haftanın açılış eleme adayı Engincan olarak açıklandı. İkinci aday henüz netleşmedi.