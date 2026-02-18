Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
ABD’DE KUM FIRTINASI FELAKETİ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum"

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum"

Survivor 17 Şubat 2026 bölümünde ödül-ceza parkurunda nefesler tutuldu. Yarışmacılar, ödül-ceza parkurunda nefes kesen bir çekişmeyle karşı karşıya geldi. Fragmanda gösterilen yemek krizi sosyal medya da gündem oldu.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 1

Fragman da kırmızı takımda bir yarışmacının yemeğinin gizlice alınması üzerine büyük bir gerginlik yaşanıyor.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 2

Bayhan, bu tarz bir davranışta bulunan birini takımda istemediğini sert bir dille ifade ediyor.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 3

Acun Ilıcalı olayı "faili meçhul bir saldırı" olarak nitelendiriliyor.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 4

Büşra ve Nobre'nin isimleri adı geçerken, bir yarışmacı sahile gittiğinde bir "silüet" gördüğünü belirterek gizemi artırıyor.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 5

Survivor, 17 Şubat 2026 yayınında izleyicilerin yoğun ilgisini çekerek yine gündemi domine etti.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 6

Ada dengelerini kökten değiştirecek bu önemli müsabakanın galibi büyük merak uyandırdı.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 7

Rekabet dozunu her bölümde artıran Survivor’da ödül-ceza karşılaşması haftanın kaderini tayin etti.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 8

Bedensel ve zihinsel dayanıklılığın sınandığı mücadelede üstün gelen taraf önemli bir üstünlük sağlarken, yenilen ekip konseyde isim belirleme yükümlülüğü aldı.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 9

SURVİVOR 17 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

2026 sezonunun salı günkü bölümünde ödül parkurunda tansiyon yüksekti. Mücadelenin sonunda 12-10’luk skorla mavi takım galip geldi.

Survivor'da yemek krizi: "Takımda böyle davranan birini istemiyorum" - Resim: 10

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler kategorisinde haftanın açılış eleme adayı Engincan olarak açıklandı. İkinci aday henüz netleşmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
