İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranının bugün yüzde 40,48 olduğunu ortaya koydu.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli: %56,64
Darlık: %58,75
Elmalı: %89,46
Terkos: %25,84
Alibeyköy: %34,23
Büyükçekmece: %29,19
Sazlıdere: %25,44
Istrancalar: %74,42
Kazandere: %39,42
Pabuçdere: %23,42
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından 18 Şubat 2026’da açıklanan rakamlara göre İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,19 olarak kaydedildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %33,47
Balçova Barajı: %84,32
Ürkmez Barajı: %93,04
Gördes Barajı: %18,05
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %56,91
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Şubat 2026 tarihli verilerinde başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 23,03 olarak duyurdu. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 14,07 seviyesinde ölçüldü.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %34,53
Çamlıdere: %20,72
Çubuk 2: %29,54
Eğrekkaya: %39,39
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %25,08
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %23,77
Peçenek: %21,69
Türkşerefli: %5,20