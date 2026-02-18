Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026)

İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026)

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu hava, su rezervlerinin seviyesini yeniden tartışmaya açtı. Şubat ortasında özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 1

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranının bugün yüzde 40,48 olduğunu ortaya koydu.

1 6
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 2

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: %56,64
Darlık: %58,75
Elmalı: %89,46
Terkos: %25,84
Alibeyköy: %34,23
Büyükçekmece: %29,19
Sazlıdere: %25,44
Istrancalar: %74,42
Kazandere: %39,42
Pabuçdere: %23,42

2 6
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 3

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından 18 Şubat 2026’da açıklanan rakamlara göre İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,19 olarak kaydedildi.

3 6
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 4

Barajların güncel doluluk oranları:

Tahtalı Barajı: %33,47
Balçova Barajı: %84,32
Ürkmez Barajı: %93,04
Gördes Barajı: %18,05
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %56,91

4 6
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 5

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Şubat 2026 tarihli verilerinde başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 23,03 olarak duyurdu. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 14,07 seviyesinde ölçüldü.

5 6
İzmir, Ankara, İstanbul baraj doluluk oranları (18 Şubat 2026) - Resim: 6

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %34,53

Çamlıdere: %20,72

Çubuk 2: %29,54

Eğrekkaya: %39,39

Kargalı: %100

Kavşakkaya: %25,08

Kesikköprü: %100

Kurtboğazı: %23,77

Peçenek: %21,69

Türkşerefli: %5,20

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro