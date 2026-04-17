Edinilen bilgilere göre Tamer, dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi’ndeki evinde aniden fenalaştı. Uykusu sırasında solunum problemi yaşayan sanatçı, hızla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde beynine oksijen gitmediği belirlenen Tamer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ünlü ismin basın danışmanı ise haberi yeni aldığını belirterek büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

RIZA TAMER KİMDİR?

Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı, müzik kariyerine yön vermek amacıyla İstanbul’a yerleşmişti.

Sanatçı, özellikle son dönemde yayımladığı “Benden Sonra” adlı duygusal şarkısıyla sosyal medyada dikkat çekici bir çıkış yakalamıştı.