Rıza Akpolat, Aktaş'ın açtığı çek davasından beraat etti. Ana davada itirafçı olan Ozan İş, toplamda 212 milyon lirayı aşan adli para cezası aldı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre mahkeme, ihaleye fesat karıştırma iddialarının odağındaki Aziz İhsan Aktaş’a ait İçkale Sosyal Hizmetler şirketinin karşılıksız çekler nedeniyle açtığı davalarda Akpolat ve Şişman’ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığına hükmederek her iki dosyadan da beraatlerine karar verdi.

İTİRAFÇIYA REKOR CEZA

Öte yandan mahkeme, İçkale Şirketi’ne verilen ve karşılıksız çıkan çeklerin sorumluluğunu, ana davanın itirafçısı olan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e yükledi. Karara göre, 3 Haziran 2025 tarihli 100 milyon TL’lik çek için İş’e 99.987.350 TL, aynı tarihte keşide edilen 112 milyon 400 bin TL’lik ikinci çek için ise 112.387.350 TL adli para cezası verildi. Toplamda 212 milyon lirayı aşan cezalar, sanığın ekonomik durumu göz önüne alınarak birer ay arayla 10 eşit taksitte ödenmek üzere karara bağlandı.

Mahkeme ayrıca, taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde cezaların hapse çevrileceği uyarısında bulundu. Bu durum nedeniyle Ozan İş ve çeklerin keşidecisi Beşiktaş Belediye Başkanlığı hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

Duruşmada sanık avukatları, çeklerle ilgili olarak TMSF ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve Akpolat’ın da yargılandığı ana davanın bekletici mesele yapılmasını talep etti. Mahkeme ise ağır ceza dosyasının bu icra ceza davasının sonucunu etkilemeyeceği kanaatiyle talepleri reddetti.