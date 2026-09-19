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Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli saatler yaşandı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir siyah duman sütunu yükseldi.

Reuters'ın görüntülerinde havalimanına giden otoyol ve terminal binalarının arkasından yoğun duman yükseldiği görüldü. Bölgedeki görgü tanıkları ise dumanın yanı sıra alevler gördüklerini aktardı.

RİYAD'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Suudi Arabistan Sivil Savunması, gece saatlerinde Riyad ve başkentin doğusundaki El Harc'ta yaşayanların telefonlarına “potansiyel tehlike” uyarısı gönderdi. Vatandaşlardan açık alanlardan ve camlardan uzak durmaları, resmi talimatları takip etmeleri istendi.

Reuters muhabiri de Riyad'ın Olaya bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Sivil Savunma daha sonra Riyad ve El Harc için tehlikenin geçtiğini açıkladı.

DUMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Havalimanı yakınlarında görülen dumanın gece yaşanan gelişmelerle bağlantısına ilişkin ilk saatlerde Suudi yetkililerden ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Bu nedenle olayın kaynağına ilişkin farklı ihtimaller gündeme gelse de ilk haberlerde kesin neden doğrulanamadı.

Olay, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde meydana geldi. Son dönemde Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde hava tehdidine karşı güvenlik uyarıları yayımlanmıştı.