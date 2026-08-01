Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığının "koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarma" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), bölge halkına sunduğu ücretsiz ve kapsamlı hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Erken teşhis, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve toplumsal farkındalık odaklı yürütülen projeler, binlerce vatandaşın yaşam kalitesini artırıyor.

HASTANEYE GİTMEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ

​İlçe genelinde koruyucu sağlık hizmetlerinin kalbini oluşturan Reyhanlı Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlara hastaneye gitmeden, tamamen ücretsiz bir şekilde çok disiplinli danışmanlık hizmeti sunuyor.

Merkezde alanında uzman hekimler, diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler, çocuk gelişimciler ve sosyal çalışmacılar eşliğinde şu kritik hizmetler veriliyor:

* ​Kanser Taramaları (KETEM): Serviks (rahim ağzı), meme ve kolorektal (bağırsak) kanserlerine yönelik erken teşhis taramaları yapılarak binlerce hayatın kurtulmasına vesile olunuyor.

* ​Beslenme ve Diyet Danışmanlığı: Obeziteyle mücadele kapsamında bireylere özel sağlıklı beslenme programları hazırlanıyor.

* ​Ruh Sağlığı ve Psikolojik Danışmanlık: Uzman psikologlar eşliğinde bireysel danışmanlık hizmetleri yürütülüyor.

* ​Fiziksel Aktivite ve Hareketli Yaşam: Uzman fizyoterapistler eşliğinde yaş grubuna ve sağlık durumuna uygun egzersiz programları planlanıyor.

* ​Bağımlılık Danışmanlığı: Sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklarla mücadelede bireylere ve yakınlarına rehberlik ediliyor.

* ​Çocuk ve Ergen Sağlığı: Gelişim takipleri ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

​İlçe Genelinde Yürütülen Saha ve Tarama Çalışmaları

​İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sadece merkez binada değil; mahalle mahalle, okul okul yürüttüğü saha çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde gerçekleştirilen başlıca faaliyetler şunları içeriyor:

* ​Gezici Kanser Taraması Seferberliği: Dezavantajlı ve sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk çeken bölgelerde gerçekleştirilen taramalarla birçok vatandaşımıza ulaşıldı.

* ​Okul Sağlığı ve Eğitim Seminerleri: Geleceğin teminatı çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda hijyen, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve akran zorbalığı konularında öğrencilere eğitim verildi.

* ​Kronik Hastalıklar Tarama Programları: Hipertansiyon, diyabet ve obezite risk faktörlerine karşı halkın yoğun olduğu noktalarda kurulan stantlarla erken risk analizi yapılarak binlerce vatandaş yönlendirildi.​

'SAĞLIK ÖNLEM ALMAKTIR'

​Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Meryem Köroğlu koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

​"Sağlık sadece hastalandıktan sonra tedavi aramak değil, hiç hastalanmamak için önlem almaktır. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlıklı Hayat Merkezimizle birlikte amacımız; vatandaşlarımızın kapısını çalmadığımız, sesini duymadığımız tek bir birey bırakmamaktır. Erken teşhis hayat kurtarır felsefesiyle yürüttüğümüz kanser taramalarından obezite ile mücadeleye kadar tüm birimlerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Sağlıklı bir Reyhanlı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

​Vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan tüm bu hizmetlerden tamamen ücretsiz olarak yararlanabilmekte ve detaylı bilgi için İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçebiliyor.