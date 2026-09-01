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Kaynak: İHA

Olay, Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi’nde yaşandı. Bataklığa düşerek mahsur kalan ineği fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda ineği kısa sürede bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkardı.

Kurtarılan hayvan, gerekli kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi.