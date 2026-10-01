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Kaynak: Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olan 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının faillerinin peşini bırakmıyor. MİT, düzenlediği kritik nokta operasyonuyla saldırının Suriyeli failleri arasında yer alan Ömer el-Hatip'i ele geçirdi.

DENİZ YOLUYLA AVRUPA'YA KAÇACAKTI

İstihbarat birimlerinin titiz takibi sonucunda firari terörist Ömer el-Hatip’in kaçış güzergahı tespit edildi. MİT operasyonuyla kıskıvrak yakalanan el-Hatip’in, deniz yolunu kullanarak Avrupa’ya kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

53 VATANDAŞIMIZIN FAİLİYDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde belediye binası ve postane önünde peş peşe patlatılan iki ayrı bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı. MİT'in başarılı operasyonuyla katliamın kilit isimlerinden biri daha adalet karşısına çıkarılmış oldu.