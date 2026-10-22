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İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde yayımladığı analizde, Binyamin Netanyahu’nun olası zaferinin bölgedeki askeri ve diplomatik dengelere etkilerini inceledi.

Analizde, seçim sonucundan bağımsız olarak İsrail’in İran ve Filistin politikalarında köklü bir değişim beklenmediği, ancak Netanyahu’nun kazanması halinde daha saldırgan bir çizgi izleyeceği vurgulandı.

"SEÇİM SONRASI İSRAİL STRATEJİSİ DEĞİŞMEYECEK"

Reuters’ın yer verdiği uzman görüşlerine göre, İsrail sandığından kim galip çıkarsa çıksın ülkenin temel güvenlik konsepti aynı kalacak.

İran’ın birincil tehdit olarak görülmeye devam edeceği belirtilen analizde; askeri güç kullanımının ana tercih olacağı ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının uzak bir ihtimal olarak görüldüğü ifade edildi.

"NETANYAHU KAZANIRSA DAHA SALDIRGAN OLACAK"

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağ ve aşırı milliyetçi koalisyonla iktidarını koruması halinde, Batı Şeria’daki kontrolünü artıracağı ve İran’a karşı askeri baskıyı tırmandıracağı öngörülüyor.

Netanyahu’nun eski danışmanlarından Aviv Bushinsky, "Netanyahu seçilirse yapmak istediği her şeyi yapacak. İran, Hamas ve Hizbullah’a karşı savaşlar sürecek ve süreç daha agresif bir hal alacak" değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN HEDEFİ: İRAN REJİMİNİ DEVİRMEK

Netanyahu’nun askeri törenlerde yaptığı açıklamalarda, tehditleri çevrelemek yerine önleyici ve saldırgan hamlelere öncelik vereceğini duyurduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı’nın, ordusuna ve istihbarat birimi Mossad’a temel hedeflerinin "İran’daki rejimi devirmek" olduğu talimatını verdiği belirtildi.

ABD VE ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tahran üzerindeki baskının süreceğini teyit ederken, İsrail’in Batı Şeria’yı olası bir ilhak hamlesini desteklemediklerini açıkladı. Siyasi analistler ise sandıktan muhalefet çıksa dahi İsrail siyasetindeki sağa kayma nedeniyle Filistin ve bölge politikalarında yapısal bir yumuşama yaşanmayacağını öngörüyor.

Kaynak: Ruters