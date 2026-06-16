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Kaynak: İHA

Bingöl'de bir restoranın çatı bölümünde meydana gelen yangın, itfaiye görevlilerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin çatı kısmında henüz netlik kazanmayan bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları neticesinde yangın tamamen söndürüldü. İtfaiyenin zamanında yaptığı müdahale, alevlerin restoranın yakınında bulunan diğer binalara ve yapılara sirayet etmesini engelledi.

Yangın sonrası restoranda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış kaynağının tespit edilebilmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldı.