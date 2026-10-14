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Ticaret Bakanlığı, sanayide kritik hammadde olarak kullanılan Çin menşeli "sodyum glukonat" ithalatına yönelik yürüttüğü damping soruşturmasını tamamladı. Yerli üreticiyi koruma gerekçesiyle alınan karara göre, ithal edilen ürüne gümrük bedeli üzerinden kesintisiz 5 yıl boyunca ek vergi uygulanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte Çinli firmalara göre değişen oranlarda ek vergi tahsil edilecek:

Weifang Jianbao Bio.: Yüzde 22,5

Shandong Fuyang Bio.: Yüzde 24,4

Diğer tüm Çinli ihracatçılar: Yüzde 32,9

PİYASAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Yapı kimyasallarından tekstile, gıdadan temizlik sektörüne kadar geniş bir alanda kullanılan bu kimyasal maddedeki maliyet artışının, piyasadaki ithalatçıları doğrudan yerli alternatiflere yöneltmesi bekleniyor. Ancak sektörde dikkat çeken en büyük detay, bu hammaddenin Türkiye'de yalnızca tek bir üreticisinin bulunması.

SORUŞTURMAYI TALEP EDEN FİRMA ŞAŞIRTTI

Bakanlık kayıtlarına göre, nişastadan elde edilen glikozun fermantasyonuyla yerli sodyum glukonat üreten Türkiye'deki tek firma Adana merkezli Sunar Mısır. İthalata karşı başlatılan ve ek vergiyle sonuçlanan bu soruşturmanın açılmasını talep eden kurumun da bizzat bu firma olduğu ortaya çıktı.

ŞİRKETİN SAHİBİ VE GEÇMİŞTEKİ HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Alınan "koruma" kararının ardından gözler Sunar Yatırım’ın Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'ya çevrildi. Halihazırda İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığı ve MÜSİAD üyeliği görevlerini yürüten Çomu'nun geçmişteki adli dosyası yeniden tartışma konusu oldu:

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana'daki iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 Eylül 2016'da tutuklandı, yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada, 13 Aralık 2018 tarihinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının ardından İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına seçilen Çomu'nun şirketine yönelik bu vergi kararı, kulislerde ve sanayi sektöründe geniş yankı uyandırdı.