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Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığınca Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle özel hastanelerin denetim süreçleri, röntgen cihazı zorunluluğu, laboratuvar şartları, fiziki standartlar ve muayenehaneden gelen hastalara yapılacak müdahalelere ilişkin kurallarda değişikliğe gidildi.

DENETİM MUAFİYET SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmeliğe göre, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından akreditasyon belgesi alan özel hastanelerin olağan denetimlerden muafiyet süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre TÜSKA tarafından platin veya altın kategorisinde belgelendirilen özel hastaneler 3 yıl, gümüş kategorisinde belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisinde belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.

RÖNTGEN CİHAZI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Özel hastanelerde bulunması gereken röntgen cihazına ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulundurulması zorunlu olacak.

Röntgen cihazının yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde de bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacak.

BAZI LABORATUVARLARIN BULUNMASI ZORUNLU OLACAK

Özel hastanelerde, hasta kabulü ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının bulunması zorunlu hale getirildi.

Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler ise bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla karşılayabilecek.

UZMAN TABİP KADROSU İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİREBİLECEK

Özel hastanenin açmak istediği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı için uzman tabip kadrosunun bulunmaması durumunda yeni bir yol uygulanacak.

Hastanenin talebi üzerine ilgili uzmanlık dalında Sağlık Bakanlığı tarafından kadro verilebilecek.

FİZİKİ STANDARTLARDA SAPMA ORANI DEĞİŞTİ

Yönetmelikle özel hastanelerdeki tüm birimlerin asgari fiziki standartlarına ilişkin ölçülerde kabul edilen sapma oranı da artırıldı.

Daha önce yüzde 2’ye kadar izin verilen sapma oranı, yeni düzenlemeyle yüzde 5’e çıkarıldı.

UZMANLIK KADROSU DÜZENLEMESİNDE İFADE DEĞİŞTİ

Uzmanlık kadrosuyla ilgili düzenlemede de değişiklik yapıldı.

Daha önce “vakıf üniversiteleriyle işbirliği protokolü bulunan” özel hastaneler için kullanılan ifade, yeni düzenlemeyle “Bakanlıkça onaylanmış uzmanlık eğitim programı bulunan” şeklinde değiştirildi.

Tabiplerin görevlendirilmesine ilişkin düzenlemede ise özel sağlık kuruluşlarındaki kadrolu tabiplerden görevlendirme yapılmasına ilişkin “öncelikle” ifadesi “tercihen” olarak değiştirildi.

MUAYENEHANEDEN GELEN HASTALAR İÇİN YENİ İZİN SÜRECİ

Muayenehaneden gelen hastalara uygulanacak müdahalelere ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıldı.

Buna göre, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda, tabibin istediği başka bir hastanede işlemin yapılabilmesi için ilgili il sağlık müdürlüğünce vaka bazlı özel izin verilebilecek.

Bu iznin istenmesi, izin talebinin değerlendirme kriterleri, değerlendirme süreci ve iznin acil hallerde, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

30 OCAK 2025 ÖNCESİ RUHSATLI HASTANELER MUAF TUTULACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 30 Ocak 2025 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf tutulması düzenlendi.

Ancak bu muafiyet, 30 Ocak 2025 itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişikliklerle yönetmeliğin geçici 2’nci maddesi kapsamındaki özel hastaneler için uygulanmayacak.