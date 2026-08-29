İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi

Böylelikle imalatçı ve ithalatçı şirketlerin resmi müracaatına lüzum kalmaksızın, Euro paritesindeki periyodik hareketlilik nihai rakamlara doğrudan yansıtılacak. Düzenleme, fiyat güncelleme tarihlerinden piyasaya sunum takvimine kadar geniş bir alanı kapsıyor.