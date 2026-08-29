Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi

İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi

Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlandırma sistemini sil baştan değiştirdi. Yeni düzenlemeyle Euro kurundaki değişimlerin ilaç fiyatlarına periyodik ve otomatik biçimde yansıtılması sağlanırken, firmaların başvuru zorunluluğu da kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair usul ve esaslarda köklü bir revizyona gitti. Yeni tebliğ hükümleri doğrultusunda, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ilaç bedellerine aktarılması süreci otomatizme bağlandı.

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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 2

Böylelikle imalatçı ve ithalatçı şirketlerin resmi müracaatına lüzum kalmaksızın, Euro paritesindeki periyodik hareketlilik nihai rakamlara doğrudan yansıtılacak. Düzenleme, fiyat güncelleme tarihlerinden piyasaya sunum takvimine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 3

KURDAKİ DEĞİŞİM FİYATLARA OTOMATİK YANSIYACAK

Satış rakamlarının belirlenmesinde Güney Avrupa aksından beş ülke baz alınacak; İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’daki cari değerler referans kabul edilecek. Birim fiyatların tespiti sırasında Euro paritesi temel alınırken, mevcut piyasa verilerinde 1 Euro 55,92 Türk Lirası bandında işlem görüyor.

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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 4

Korumalı statüdeki ürünlerde referans bedelin yüzde 80'i tavan sınır sayılacak. Muadili bulunmayan orijinal ilaçlarda ise piyasa koşullarına göre yüzde 100 veya yüzde 60 seviyeleri uygulanacak.

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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 5

EŞDEĞER İLAÇLARDA YENİ FİYATLANDIRMA SİSTEMİ

Eşdeğer ilaç grubunda uygulanan yüzde 60’lık taban oran zamana yayılarak kademeli biçimde hayata geçirilecek. İlk sene yüzde 80 olarak belirlenen katsayı; takip eden yıllarda sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 70 seviyesine gerileyecek. Yerli imalat muadillerinin pazardaki payı arttığı takdirde söz konusu oranların üst seviyelerde tutulmasına imkan sağlanacak.

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İlaç fiyatlarında yeni dönem: Dövize endekslendi - Resim: 6

HER CUMA AÇIKLANACAK

Güncellenen listeler haftalık olarak cuma günleri kamuoyuna duyurulacak, yeni etiketler salı sabahı itibarıyla geçerlilik kazanacak. Üç sene boyunca temin edilemeyen tıbbi ürünler ocak ayında ilan edilerek, itiraz gelmemesi durumunda şubat ayında ruhsat listesinden düşürülecek.

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