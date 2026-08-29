Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milli içecek yapın" diyerek övdüğü o gizli lezzet mirası ortaya çıktı.
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milli içecek yapın" diyerek övdüğü o içecek, 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek övdüğü coğrafi işaretli hardaliye, kentin dev festivalinde başrol oluyor.
Üretimindeki titizlik ve eşsiz aromasıyla 3 tanesi 2 bin 500 liraya kadar alıcı bulan bu tarihi şifa kaynağı, dev organizasyonla gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Kırklareli, bölgenin en köklü geleneklerinden biri olan bağbozumu kültürünü ve Atatürk'ün işaret ettiği bu tarihi lezzet mirasını yeniden vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.
Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde kentin gastronomi zenginliği ön planda olacak.
Festival kapsamında kentin unutulmaya yüz tutan bağcılık geçmişi ve yerel değerleri gündeme gelecek.
Etkinliğin odak noktasında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek miras bıraktığı coğrafi işaret tescilli hardaliye olacak.
Üreticilerle iş birliği yapılarak bu değerli içeceğin marka değerinin artırılması ve kentin gastronomi potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılması için çalışılacak.
Belediye yaptığı açıklamada, 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliğe tüm vatandaşları davet etti.
Etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. Program kapsamında bölgeye özgü hasat ritüelleri, lezzet tadımları ve kültürel etkinlikler katılımcılarla buluşacak.
NASIL YAPILIR?
Türkiye'nin Trakya yöresine, bilhassa da Kırklareli şehrine has bir tat olan Hardaliye; olgunlaşmış üzüm sıkımı, siyah hardal taneleri ile vişne yaprağının bir araya gelmesiyle hazırlanan, alkolsüz, serinletici ve geleneksel karakterde bir meşrubattır. Sahip olduğu coğrafi işaret tesciliyle tescillenmiş bu özgün içecek, hem tadım profili hem de üretim tekniği bakımından Türk mutfak kültüründe eşsiz bir konuma sahiptir.
HARDALİYENİN FAYDALARI NELER?
Güçlü antioksidan içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren Hardaliye, tamamen doğal bir şifa kaynağıdır. Bünyesindeki siyah üzüm, hardal taneleri ve vişne yaprağı birleşimiyle sindirim sisteminin işleyişini kolaylaştırıp mideyi yatıştırırken, kan akışını da hızlandırır. Alkol içermeyen, yüksek vitamin değerine sahip bu geleneksel lezzet, bedene hızlıca saf enerji kazandırarak kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.