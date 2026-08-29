Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor

NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin Trakya yöresine, bilhassa da Kırklareli şehrine has bir tat olan Hardaliye; olgunlaşmış üzüm sıkımı, siyah hardal taneleri ile vişne yaprağının bir araya gelmesiyle hazırlanan, alkolsüz, serinletici ve geleneksel karakterde bir meşrubattır. Sahip olduğu coğrafi işaret tesciliyle tescillenmiş bu özgün içecek, hem tadım profili hem de üretim tekniği bakımından Türk mutfak kültüründe eşsiz bir konuma sahiptir.