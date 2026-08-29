Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor

Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milli içecek yapın" diyerek övdüğü o içecek, 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 1


Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milli içecek yapın" diyerek övdüğü o gizli lezzet mirası ortaya çıktı.

1 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek övdüğü coğrafi işaretli hardaliye, kentin dev festivalinde başrol oluyor.

2 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 3


Üretimindeki titizlik ve eşsiz aromasıyla 3 tanesi 2 bin 500 liraya kadar alıcı bulan bu tarihi şifa kaynağı, dev organizasyonla gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

3 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 4

Kırklareli, bölgenin en köklü geleneklerinden biri olan bağbozumu kültürünü ve Atatürk'ün işaret ettiği bu tarihi lezzet mirasını yeniden vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

4 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 5

Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde kentin gastronomi zenginliği ön planda olacak.

5 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 6

Festival kapsamında kentin unutulmaya yüz tutan bağcılık geçmişi ve yerel değerleri gündeme gelecek.

6 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 7

Etkinliğin odak noktasında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek miras bıraktığı coğrafi işaret tescilli hardaliye olacak.

7 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 8

Üreticilerle iş birliği yapılarak bu değerli içeceğin marka değerinin artırılması ve kentin gastronomi potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılması için çalışılacak.

8 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 9

Belediye yaptığı açıklamada, 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliğe tüm vatandaşları davet etti.

9 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 10

Etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. Program kapsamında bölgeye özgü hasat ritüelleri, lezzet tadımları ve kültürel etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

10 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 11

NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin Trakya yöresine, bilhassa da Kırklareli şehrine has bir tat olan Hardaliye; olgunlaşmış üzüm sıkımı, siyah hardal taneleri ile vişne yaprağının bir araya gelmesiyle hazırlanan, alkolsüz, serinletici ve geleneksel karakterde bir meşrubattır. Sahip olduğu coğrafi işaret tesciliyle tescillenmiş bu özgün içecek, hem tadım profili hem de üretim tekniği bakımından Türk mutfak kültüründe eşsiz bir konuma sahiptir.

11 12
Atatürk 'Milli içecek yapın' demişti: 2 bin 500 liradan satılıyor - Resim: 12

HARDALİYENİN FAYDALARI NELER?

Güçlü antioksidan içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren Hardaliye, tamamen doğal bir şifa kaynağıdır. Bünyesindeki siyah üzüm, hardal taneleri ve vişne yaprağı birleşimiyle sindirim sisteminin işleyişini kolaylaştırıp mideyi yatıştırırken, kan akışını da hızlandırır. Alkol içermeyen, yüksek vitamin değerine sahip bu geleneksel lezzet, bedene hızlıca saf enerji kazandırarak kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro