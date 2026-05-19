Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, TEİAŞ ve BOTAŞ tarafından yürütülen dört ayrı proje için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, TEİAŞ’ın üç farklı enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri için mülkiyet devri, iletken salınım alanları için ise irtifak hakkı tesis edilecek.

ENERJİ VE DOĞAL GAZ PROJELERİ KAPSAMA ALINDI

Kamulaştırma kararı alınan projeler arasında “154 kV Reyhanlı-Hassa Enerji İletim Hattı”, “154 kV Karataş-Güney Adana Enerji İletim Hattı” ve “154 kV (Tekirdağ-Malkara) Branşmanı-Muratlı Enerji İletim Hattı” yer aldı.

Öte yandan BOTAŞ tarafından yürütülen Çeşme Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için de ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar kapsamında ilgili alanlarda mülkiyet devri ile daimi ve geçici irtifak haklarının tesis edileceği belirtildi.