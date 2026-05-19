Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Kadıköy’de 2025 yılında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi dosyasının tutuklu sanıklarından Berkay B.’nin cezaevinde karıştığı olaylarla ilgili yeni dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 16 yaşındaki sanığın, hastaneye sevki sırasında jandarma ekiplerine zorluk çıkardığı belirtildi.

RİNG ARACINDA OLAY ÇIKARDI

İddianameye göre Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmek üzere ring aracına bindirildiği sırada sigara talebinin reddedilmesi üzerine taşkınlık çıkardı.

Sanığın, ring aracına binmemek için direndiği, aracın kapılarını tekmelediği ve güvenlik kamerasına zarar verdiği öne sürüldü. Bilirkişi raporunda ise zanlının araç içindeki koruma demirini sökerek güvenlik kamerasına vurduğu ve cihazı kırdığı belirtildi.

Berkay B.’nin ifadesinde kameraya zarar verdiğini kabul ettiği ancak jandarma personeline hakaret etmediğini ve direnmediğini savunduğu öğrenildi.

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında “hakaret”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Dosya değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi.