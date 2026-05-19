Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından ilçedeki 19 Mayıs etkinlikleri iptal edildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olay nedeniyle ilçede düzenlenmesi planlanan tüm konser ve kutlama programlarının iptal edildiği bildirildi.

“TOPLUM VİCDANINI YARALAYAN BİR SALDIRI”

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Boltaç açıklamasında, “Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetimi, yaşanan acı olay nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılması planlanan tüm etkinlik ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.