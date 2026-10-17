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Kaynak: İHA

Kırıkkale merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini başkaları adına açılan banka hesapları ve kripto para platformları üzerinden akladıkları belirlenen suç örgütünün 1 milyar 219 milyon lirayı aşan para trafiği ortaya çıkarıldı. Örgütün yapılanması ve para aklama yöntemlerinin aydınlatıldığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı, 7’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi), 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ÖRGÜTÜN PARA AKLAMA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kamuoyunda "panel" olarak bilinen sistemler aracılığıyla üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, bu bilgileri kullanarak kişilerin bilgisi ve rızası dışında, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırdıkları tespit edildi. Açılan hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak ve transfer etmek için kullanıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarılarak aklandığı belirlendi.

Örgütün, yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplar üzerinden dolaşıma soktuğu, suç gelirleriyle şüpheliler ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinerek paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı değerlendirildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 219 milyon 242 bin lira olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli B.H.’nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edilmişti. Telefonun incelenmesiyle derinleştirilen soruşturmada, MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda örgütün yönetim kadrosuna, mali yapılanmasına ve para trafiğine ilişkin delillere ulaşılmıştı.

Soruşturma dosyasında, B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri olduğu, A.Z.G.’nin panelin ortağı ve karar alma mekanizmasının bir parçası olarak görev yaptığı, A.B.E.’nin ise panelin yönetimini üstlendiği değerlendirilmişti. A.T. ve İ.E.K.’nin örgütün mali işleyişini ve para transferlerini yönettiği, diğer şüphelilerin de üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırarak organizasyona destek verdiği belirlenmişti.

MASAK raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edilmişti. Elde edilen deliller doğrultusunda, Kırıkkale merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına yönelik el koyma tedbirleri uygulanmıştı.