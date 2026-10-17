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Kaynak: İHA

Karaman’da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ahiosman Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan İ.Ç. (17) ve Ü.M. (17) ile E.Ü. (15) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü., yanında taşıdığı bıçakla İ.Ç. ve Ü.M.’yi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ü. ise Yunus timlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de kavganın yaşandığı parkta incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.