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Kaynak: İHA

Düzce’de trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli hareketler yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki sürücü, Jandarma Trafik ekiplerinin takibine yakalandı. Akçakoca yolunda saatte 207 kilometre hız yapan sürücünün ehliyetine el konulurken, köy yolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye de ceza uygulandı. Her iki araç da trafikten men edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntüler üzerine harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda, iki ayrı olayda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Düzce-Akçakoca karayolunda otomobiliyle saatte 207 kilometre hıza ulaşan bir sürücü, tehlikeli sürüş anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri "Düzce Akçakoca arası kaç km" notuyla yayımlayan sürücü, Jandarma Trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü takip sonucunda belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken, kullandığı araç trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli tahkikat başlatıldı.

KÖY YOLUNDA TEK TEKER ÜZERİNDE İLERLEDİ

Diğer olayda ise motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak köy yollarında tehlikeli şekilde ilerleyen bir sürücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin incelenmesiyle harekete geçen Jandarma Trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye cezai işlem uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi.

Düzce’de yaşanan bu iki olay, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin sosyal medya paylaşımları aracılığıyla da tespit edilebildiğini gösterdi. Jandarma Trafik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda her iki sürücü hakkında işlem yapılırken, tehlikeli sürüşlerde kullanılan araçlar trafikten men edildi.