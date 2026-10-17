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Kaynak: İHA

Adıyaman’da yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine silahla ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, taraflara müdahale ederken özel harekât ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hâle getirilen şahıslar gözaltına alınırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışmada koluna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenilen 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bölgede polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.