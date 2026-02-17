Otonom araçların giderek daha görünür hale gelmesiyle birlikte, mevcut kırmızı–sarı–yeşil sistemine dördüncü bir renk eklenmesi öneriliyor. Dünya genelinde beyaz trafik ışıkları test edilmeye başlandı. Yüzyıla yakın süredir kullanılan sistem büyük ölçüde korunmuş olsa da, sürüş alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bu yeni adım dikkat çekti.

Sözcü’nün haberine göre, bu girişim Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından yapılıyor. Üniversite tarafından denenen dört renkli sistemde, yeşil ışığın altına yerleştirilecek beyaz sinyal, tam otonom bir trafik düzenine geçişi yönetmeyi amaçlıyor.

BEYAZ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz ışık, yoğun şeritler ve kavşaklarda sürücüsüz araçlarla iletişim kurarak onların güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak bir “follow-on” (takip et sinyali) sinyali işlevi görecek. Sisteme göre otonom araçlar beyaz ışıkla yönlendirilirken, insan sürücüler tarafından kullanılan araçlar mevcut trafik akışını takip etmeye devam edecek. Yapılan yeni çalışmada bu uygulamanın seyahat süresini yüzde 10’a kadar azaltabileceği ve yakıt tüketimini düşürebileceği öngörülüyor.

DENEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni sistemin deneme süreci şu an için Kuzey Carolina’da yürütülüyor. Özellikle yaya hareketliliğinin sınırlı olduğu limanlar gibi kontrollü otonomi bölgelerinde testler gerçekleştiriliyor. Henüz yalnızca Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından benimsenmiş olsa da, uygulamanın başarılı olması halinde yoğun otonom araç kullanımına sahip şehirlerin de sistemi devreye alabileceği söyleniyor.

GELECEĞE DÖNÜK BİR HAZIRLIK

Sistemin etkili olabilmesi için trafikteki araçların en az yüzde 30 ila 40’ının otonom olması gerektiği vurgulanıyor.

Bu oranın kısa vadede gerçekleşmeyeceği, muhtemelen bir nesil sürebileceği belirtilse de, girişim geleceğe dönük bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

ÜÇ RENKLİ SİSTEM 15 YILDA YAYILMIŞTI

Trafik ışıklarında köklü değişiklik fikri ise ilk kez gündeme gelmiyor. 1920 öncesinde şehirlerde farklı uygulamalar bulunsa da, sarı ışığın eklenmesi çağrısını yapan isim William Potts olmuştu. Detroitli polis memuru Potts, yeşilden kırmızıya ani geçişte yaşanan karışıklığı önlemek amacıyla sarı ışığı önermişti. Bu üç renkli sistemin ABD genelinde yayılması yaklaşık 15 yıl sürmüştü; benzer bir sürecin beyaz ışık için de yaşanabileceği değerlendiriliyor.