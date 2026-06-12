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Kaynak: AA

Rekabet Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformlarına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda sektörde rekabeti artıracak önemli bir karara imza attı. Alınan kararla birlikte platformların yerli yapımlarda görev alan oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılarla "yalnızca bizimle çalışacaksın" şartı içeren sözleşmeler yapması yasaklandı.

Karar; Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime Video, Exxen ve GAIN gibi dijital yayın kuruluşlarını kapsıyor.

REKABETİ KISITLAYAN UYGULAMALAR MERCEK ALTINA ALINDI

Mart 2025'te başlatılan inceleme ve soruşturma sürecinde, uzun süreli münhasırlık anlaşmalarının sektördeki rekabet ortamını olumsuz etkilediği değerlendirildi. Yapılan incelemelerde söz konusu uygulamaların yetenek kadrolarının hareket alanını daralttığı, yeni oyuncuların sektöre girişini zorlaştırdığı ve içerik çeşitliliğini sınırladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında platformlar tarafından sunulan taahhütler kabul edilirken, böylece rekabet endişelerini giderecek yeni uygulamalar hayata geçirildi.

YERLİ İÇERİK ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeyle dijital platformlar, yapım şirketleri ve içerik üreticileriyle daha esnek çalışma modelleri geliştirecek. İçerik seçim süreçlerinde daha şeffaf kriterler uygulanırken, proje başvurularına belirli süreler içinde geri dönüş yapılması sağlanacak.

Öte yandan platformlara özel yayınlanan yerli içeriklerin münhasırlık süreleri de sınırlandırılacak. Böylece dizi, film ve diğer yapımların farklı mecralarda izleyiciyle buluşmasının önü açılacak. Kararın, içerik üretiminde rekabeti artırması ve sektörde daha dengeli bir yapı oluşturması hedefleniyor.