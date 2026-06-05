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Rekabet Kurumu'nun teknoloji devlerine yönelik incelemeleri yapay zeka alanına sıçradı. Kurum tarafından yürütülen ön araştırma sürecinin tamamlanmasının ardından Meta Platforms, Inc. ve bünyesindeki diğer şirketler (Meta Ireland, WhatsApp LLC, Meta İstanbul Bilişim) hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle resmi soruşturma açılmasına karar verildi.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 'WHATSAPP' VE 'META AI' VAR

Açılan soruşturmanın temelini, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki yapay zeka hamleleri oluşturuyor.

Kurulun ön araştırma raporuna göre Meta; kendi geliştirdiği "Meta AI" hizmetini WhatsApp'a doğrudan entegre ederken, üçüncü taraf üretken yapay zeka şirketlerinin platform üzerinden asistan veya sohbet robotu olarak birincil hizmet sunmasını engelliyor. Rekabet Kurulu, diğer yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp ekosisteminden dışlanmasının rekabet ihlaline yol açtığına dair "ciddi bulgular" elde edildiğini vurguladı.

TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA KARŞI "GEÇİCİ TEDBİR"

Soruşturma sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında, pazardaki rekabetin kalıcı olarak bozulmasını ve rakiplerin telafisi imkansız zararlar görmesini engellemek amacıyla Kurul tarafından geçici tedbir uygulanmasına hükmedildi.

Alınan tedbir kararı doğrultusunda Meta'nın yerine getirmesi gereken şartlar belirlendi. Üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden birincil hizmet sunabilmelerinin önü açılacak. Diğer yapay zeka asistanlarının platforma entegrasyonu fiili veya ekonomik olarak zorlaştırılmayacak; adil koşullar tesis edilecek.

ŞARTLAR SAĞLANMAZSA CEZA KESİLECEK

Rekabet Kurulu, geçici tedbir kararının uygulanması konusunda teknoloji devine net bir ültimatom verdi. Alınan gerekçeli kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından Meta'nın bu yükümlülükleri yerine getirmek için bir ay süresi bulunuyor. Söz konusu süre zarfında rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'ta faaliyet göstermesine yönelik engeller kaldırılmazsa, şirket hakkında idari para cezası süreci başlatılacak.