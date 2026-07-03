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Rekabet Kurulu, yumuşak şeker pazarının en büyük oyuncularından biri olan Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında başlattığı soruşturmada dikkat çeken bir ara karara imza attı. Şirketin "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"u ihlal edip etmediğini mercek altına alan Kurul, pazardaki dengelerin onarılamaz şekilde zarar görmesini engellemek amacıyla geçici tedbir kararı uygulayacağını duyurdu.

STANTLARIN YÜZDE 30'U RAKİPLERE AYRILACAK

Alınan karara göre, 200 metrekare ve altındaki bakkal, büfe gibi geleneksel satış noktalarında bulunan tüm Haribo stantlarında yeni bir döneme giriliyor. Şirket, stant görünürlüğünün yüzde 30'luk kısmını dikey düzlemde ve tek blok halinde rakiplerine tahsis etmek zorunda kalacak.

Kurulun aldığı kararın en can alıcı noktalarından biri ise etiket zorunluluğu oldu. Ayrılan bu yüzde 30'luk alana açıkça "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresi yapıştırılacak. Bu hamle ile ilgili dükkanda kendine ait ayrı bir standı bulunmayan diğer yumuşak şeker markalarının da tüketiciye ulaşması hedefleniyor.

BİR AY SÜRE VERİLDİ: AKSİ HALDE CEZA KESİLECEK

Rekabet Kurumu, Haribo yönetimine bu düzenlemeyi hayata geçirmesi için gerekçeli kararın tebliğ edildiği günden itibaren tam bir ay süre tanıdı. Şirket, bu süre zarfında stantlardaki değişimi tamamlayarak Kurul'a resmi olarak kanıtlamakla yükümlü kılındı.

Belirtilen bir aylık sürenin sonunda söz konusu tedbirlerin uygulanmaması veya eksik uygulanması durumunda, Haribo idari para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, şeker devi hakkındaki ana soruşturmanın nihai karar verilinceye kadar çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.