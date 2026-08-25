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Kaynak: İHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan Dumanlı Tabiat Parkı, son zamanlarda sıra dışı bir misafire ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, etrafta sıkça dolaşan bir bozayı ile karşılaştı.

İki yavrusu olduğu bilinen anne bozayının, ormanda avlanmak veya yiyecek aramak yerine piknikçilerden kalan artıklarla karnını doyurduğu tespit edildi. İnsanların varlığına zamanla alışan ve eskiye kıyasla daha rahat hareket ettiği gözlemlenen canlı, piknik alanlarında yiyecek ararken çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerinde topladı.

Bölgedekiler ile bozayı arasında yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Ziyaretçilerin ayı ile kurduğu diyaloglar keyifli görüntüler oluşturdu.

Bilgilendirmede bulunan uzmanlar ise önemli uyarılarda bulundu. Yaban hayatındaki canlıların hazır gıdaya alışmasının doğal içgüdülerini bozabileceğini vurgulayan yetkililer; doğaya yiyecek atığı bırakılmaması ve yaban hayvanlarının elle beslenmemesi gerektiğinin altını çizdi.