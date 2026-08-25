Ons altın 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıkarken gram altın da 7.175 TL bandında seyrediyor. Peki, 5 milyon TL’sini altına yatıran yatırımcının bugün kazancı ne kadar oldu?
'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, “Evimi satıp altın alsaydım ne kadar kazanırdım” sorusunu yeniden gündeme getirdi. 2026 fiyatları üzerinden 5 milyon TL’lik yatırım için yapılan hesaplama, altının hangi seviyeden alındığında kazanç ve kayıp arasındaki farkı gözler önüne serdi.Kaynak: Diğer
5 MİLYON TL İLE KAÇ GRAM ALTIN ALINABİLİYORDU?
TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'un haberine göre; gram altının ocak ayındaki en düşük fiyatının 5.994,66 TL olduğu kabul edildiğinde, 5 milyon TL’sini bu seviyeden altına yatıran yatırımcı yaklaşık 834,08 gram altın alabiliyordu.
Gram altının bugün 7.178,72 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamada, bu miktardaki altının teorik değeri yaklaşık 5 milyon 987 bin 596 TL seviyesine ulaşıyor.
Buna göre ocak ayının dip seviyesinden altın alan yatırımcının 5 milyon TL’lik yatırımı yaklaşık 988 bin TL değer kazanmış oluyor. Teorik getiri ise yaklaşık yüzde 19,75 olarak hesaplanıyor.
ALTINI ZİRVEDEN ALANIN HESABI DEĞİŞTİ
Ancak aynı yatırım ocak ayının zirvesinde yapılsaydı ortaya çok farklı bir tablo çıkacaktı.
Gram altının ocak ayındaki en yüksek seviyesi 7.811,09 TL olarak kayıtlara geçti. Bu fiyattan 5 milyon TL ile yaklaşık 640,94 gram altın alınabiliyordu.
Gram altının 7.178,72 TL olduğu varsayımıyla 640,94 gram altının bugünkü değeri yaklaşık 4,60 milyon TL oluyor.
Böylece ocak ayında gram altını zirve seviyeden alan yatırımcının 5 milyon TL’lik yatırımında teorik olarak yaklaşık 400 bin TL nominal kayıp oluşuyor.
ALTIN YENİDEN KRİTİK SEVİYELERE ÇIKTI
Altın piyasasında ağustos ayında yaşanan yükseliş de dikkat çekti. Ons altın 24 Ağustos’ta 4.643,63 dolar seviyesine kadar çıkarak üç ayın en yüksek seviyesini gördü.
Gram altın ise 7.175-7.180 TL civarında seyrediyor.
Yılın başında rekor seviyeleri gören ons altın, haziran ayında 4 bin doların altına gerilerken ağustosta yeniden 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Reuters'a göre son yükselişte, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerileme etkili oldu.
'EVİNİ SAT ALTIN AL' DİYENLER İÇİN KRİTİK DETAY
Ortaya çıkan hesaplama, altın yatırımında yalnızca fiyatın yükselmesinin değil, hangi seviyeden alım yapıldığının da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Ancak söz konusu rakamların teorik bir hesaplama olduğu unutulmamalı. Hesaplamada makas, alış-satış farkı, işçilik, komisyon ve fiziki altının alım-satım maliyetleri dikkate alınmıyor.
Dolayısıyla “Altın yükseldi mi” sorusunun yanında, yatırım kararlarında “Altın hangi fiyattan alındı” sorusu da kazanç veya kaybın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.