Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı

'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, “Evimi satıp altın alsaydım ne kadar kazanırdım” sorusunu yeniden gündeme getirdi. 2026 fiyatları üzerinden 5 milyon TL’lik yatırım için yapılan hesaplama, altının hangi seviyeden alındığında kazanç ve kayıp arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Kaynak: Diğer
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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 1

Ons altın 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıkarken gram altın da 7.175 TL bandında seyrediyor. Peki, 5 milyon TL’sini altına yatıran yatırımcının bugün kazancı ne kadar oldu?

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 2

5 MİLYON TL İLE KAÇ GRAM ALTIN ALINABİLİYORDU?

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'un haberine göre; gram altının ocak ayındaki en düşük fiyatının 5.994,66 TL olduğu kabul edildiğinde, 5 milyon TL’sini bu seviyeden altına yatıran yatırımcı yaklaşık 834,08 gram altın alabiliyordu.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 3

Gram altının bugün 7.178,72 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamada, bu miktardaki altının teorik değeri yaklaşık 5 milyon 987 bin 596 TL seviyesine ulaşıyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 4

Buna göre ocak ayının dip seviyesinden altın alan yatırımcının 5 milyon TL’lik yatırımı yaklaşık 988 bin TL değer kazanmış oluyor. Teorik getiri ise yaklaşık yüzde 19,75 olarak hesaplanıyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 5

ALTINI ZİRVEDEN ALANIN HESABI DEĞİŞTİ

Ancak aynı yatırım ocak ayının zirvesinde yapılsaydı ortaya çok farklı bir tablo çıkacaktı.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 6

Gram altının ocak ayındaki en yüksek seviyesi 7.811,09 TL olarak kayıtlara geçti. Bu fiyattan 5 milyon TL ile yaklaşık 640,94 gram altın alınabiliyordu.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 7

Gram altının 7.178,72 TL olduğu varsayımıyla 640,94 gram altının bugünkü değeri yaklaşık 4,60 milyon TL oluyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 8

Böylece ocak ayında gram altını zirve seviyeden alan yatırımcının 5 milyon TL’lik yatırımında teorik olarak yaklaşık 400 bin TL nominal kayıp oluşuyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 9

ALTIN YENİDEN KRİTİK SEVİYELERE ÇIKTI

Altın piyasasında ağustos ayında yaşanan yükseliş de dikkat çekti. Ons altın 24 Ağustos’ta 4.643,63 dolar seviyesine kadar çıkarak üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 10

Gram altın ise 7.175-7.180 TL civarında seyrediyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 11

Yılın başında rekor seviyeleri gören ons altın, haziran ayında 4 bin doların altına gerilerken ağustosta yeniden 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 12

Reuters'a göre son yükselişte, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerileme etkili oldu.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 13

'EVİNİ SAT ALTIN AL' DİYENLER İÇİN KRİTİK DETAY

Ortaya çıkan hesaplama, altın yatırımında yalnızca fiyatın yükselmesinin değil, hangi seviyeden alım yapıldığının da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 14

Ancak söz konusu rakamların teorik bir hesaplama olduğu unutulmamalı. Hesaplamada makas, alış-satış farkı, işçilik, komisyon ve fiziki altının alım-satım maliyetleri dikkate alınmıyor.

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'Evini sat altın al' diyorlardı: Kâr zarar tablosu ortaya çıktı - Resim: 15

Dolayısıyla “Altın yükseldi mi” sorusunun yanında, yatırım kararlarında “Altın hangi fiyattan alındı” sorusu da kazanç veya kaybın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

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