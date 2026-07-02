Kaynak: Haber Merkezi

Her yıl Kabotaj Bayramı coşkusunu eğlence ve rekabetle birleştiren Red Bull Yağlı Direk, yine Karadeniz’de yapılacak. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiği etkinlik, 5 Temmuz Pazar günü Ordu’da Taşbaşı İskelesi’nde gerçekleşecek.

Denizin üzerine 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağına bulanmış direğe çıkan katılımcılar, hem denge hem de cesaret gerektiren bu görevde yeteneklerini sergiliyor. Katılımcıların yarışmaya kendi seçtikleri müzikler eşliğinde çıkacağı Red Bull Yağlı Direk’te, “En artistik düşüş” için de özel bir ödül verilecek. Eğlence ve yaratıcılığı bir araya getiren bu özel etkinlik, Ordu sahilini bir karnaval alanına dönüştürecek.

Red Bull Yağlı Direk hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve etkinliğe kayıt olmak için https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-yagli-direk adresi ziyaret edilebilir.

RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?

Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk bayrağını alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.

DÜNYADA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'nin köklü denizcilik geleneklerinden doğan ve bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk, Red Bull'un küresel vizyonuyla Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir etkinlik formatına dönüştü. Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın simgelerinden biri olan Yağlı Direk, Red Bull'un yorumuyla Kazakistan, Almanya, Finlandiya, Birleşik Krallık'ta Liverpool ve Plymouth, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Philadelphia gibi önemli liman şehirlerinde de düzenlenerek binlerce katılımcı ve izleyiciyle buluştu. "Red Bull Championship Run" ve "Red Bull Up The Mast" isimleriyle gerçekleştirilen organizasyonlar, Türkiye'deki geleneksel formatın temel dinamiklerini korurken; hız, denge ve cesareti ön plana çıkaran uluslararası bir yarışma deneyimine dönüştü. Böylece yerel bir denizcilik geleneği, Red Bull'un küresel etkinlik ekosistemi sayesinde dünyanın farklı noktalarında da ilgiyle takip edilen, eğlence ve rekabeti bir araya getiren özgün bir organizasyon kimliği kazandı.