Dünyanın en heyecanlı müzik karşılaşmalarından Red Bull SoundClash, binlerce müzikseverin katılımıyla İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Hadise ve Murat Boz’un karşılıklı sahnelerde performans sergilediği gecede kazanan, seyircinin alkışlarıyla Murat Boz oldu.

Geceye damga vuran anlardan biri sahnede ilk kez seslendirilen performanslar oldu. Murat Boz, yeni şarkısı “Kolay Değil”i ilk kez Red Bull SoundClash sahnesinde söyledi. Hadise ve Motive de heyecanla beklenen “Labirent” şarkısını ilk defa sahneye taşıdı.

Beş round’dan oluşan gecede sanatçıların kendi hit şarkılarıyla başlayan karşılaşmalar, farklı müzik türlerinde yeniden yorumlanan performanslarla devam etti.

Sanatçılar, “Take Over” round’unda birbirlerinin şarkılarını devralarak aynı parçayı farklı yorumlarla sahneye taşıdı.

MOTİVE, BARAN MENGÜÇ, POİZİ VE M LİSA SAHNEDEYDİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri “Wildcard” round’u oldu. Motive, Baran Mengüç, Poizi ve M Lisa sahneye çıkarak geceye farklı müzikal dokunuşlar kattı.

Hadise, sahnesine konuk olan Motive ve Baran Mengüç ile performansını bir üst seviyeye taşırken, Murat Boz ise sahnesine davet ettiği M Lisa ve Poizi ile tempoyu artırdı.

Sunuculuğunu Tutkum Boğuşmak’ın üstlendiği gecede, DJ Funky C setleriyle geceye ritim kattı.