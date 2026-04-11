Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış almıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına fayda etmemişti. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL oldu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş ek zammı için tarih verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, son dönemde kulislerde konuşulan yüksek oranlı emekli zammı iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Ben bekliyorum; bu temmuz ayından sonra ancak 2027 yılının Ocak ayında ciddi bir düzenleme yaparlar diye düşünüyorum" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ocak ayında yapılan artışların hayat pahalılığı karşısında kısa sürede erimesi, gözleri yılın ikinci yarısına çevirdi. Açlık sınırının 35 bin TL bandına dayandığı ekonomik atmosferde maaşlar etki gösteremiyor.
Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı üç ayda 10.04 olarak cebe koydu. Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı 6.07 hesaplandı.
Erdursun, özellikle en düşük emekli maaşının 23 bin TL ile 25 bin TL seviyelerine çıkarılacağı yönündeki beklentilere set çekerek, yeni bir düzenleme için oldukça ileri bir tarihi işaret etti.
Hükümetin mali disiplin ve bütçe dengesi konusunda sıkıştığını belirten Erdursun, emekli maaş düzenlemesiyle ilgili öngörülerini şu sözlerle aktardı:
"Merkez Bankası zarar açıklamasından sonra 23 bin TL, 25 bin TL olmaz. Ben bekliyorum; bu temmuz ayından sonra ancak 2027 yılının Ocak ayında ciddi bir düzenleme yaparlar diye düşünüyorum."
Erdursun, bütçede oluşacak bu yükün karşılanması için kamu varlıklarının satışının gündeme gelebileceğini iddia ederek, "Artık yol mu, köprü mü satarlar; bir şeyleri satacaklar," ifadelerini kullandı.